لمن قالت نادين نسيب نجيم: "بلا تربية وبدّك كتير لتصيري امرأة"

لم تكن تتوقّع الممثلة نادين نسيب نجيم أن يكون الفيديو الّذي نشرته دعماً للمرأة السعودية بعد دخول قرار قيادتها السيارة حيّز التنفيذ سبباً للهجوم عليها من قبل إحدهن.





وفي التفاصيل، تفاجأت نادين نجيم بإحدى المغردات وهي تقول ” نادين التي ترى أن الذكر يجب أن يحصل على الحرية الكاملة ويلزمه خوض تجارب جنسية كثيرة مع بنات الناس لكنها ترفض نفس الحرية لابنتها، تأتي الآن لتروج لنفسها من خلال المرأة السعودية”.



