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موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الخميس 28/يونيو/2018 - 04:31 ص
موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
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منى العوضي
 

يخوض منتخب إنجلترا مواجهة قوية أمام نظيره البلجيكي فهي مباراة من أجل تحديد صاحب المركز الأول خصوصا أن المنتخبين لديهم 6 نقاط بعد الفوز على تونس وبنما في أول جولتين من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم.

ويلتقي منتخب إنجلترا بنظيره البلجيكي، اليوم الخميس والموافق 28 يونيو 2018، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية، وتقام المباراة على ملعب "كالينيجراد".

فاز منتخب بلجيكا على بنما في أول جولة بثلاثة أهداف دون رد وتغلب على تونس بنتيجة ثقيلة 5-2، أما منتخب إنجلترا فقد هزم تونس بصعوبة في الدقائق الأخيرة بنتيجة 2-1 ثم فاز بنتيجة تاريخية على بنما بـ 6-1.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة بلجيكا وإنجلترا على هذه القنوات الأجنبية بشكل مجاني:

القناة الإيرانية: IRIB TV 3 HD Iran
القناة التركية: TRT 1 Turkey
القناة اليونانية: ERT HD Greece 

ويمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة مباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.

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