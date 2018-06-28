التشكيل المتوقع لمباراة تونس وبنما في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
يدخل منتخب تونس
لقاء هام للغاية أمام بنما رغم توديعه بطولة كأس العالم، اليوم الخميس، في إطار
الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة والتي يحتل صدارتها منتخبي بلجيكا
وإنجلترا.
خسر المنتخب
التونسي أول جولتين من إنجلترا وبلجيكا وخرج رسميًا من كأس العالم، حيثُ قدم مستوى
سيء خلال تلك المباراتين وتعرض لهزيمة ثقيلة من المنتخب البلجيكي بنتيجة 5-2 حيثُ
ارتكب الدفاع التونسي أخطاء كارثية.
تعرض منتخب بنما
لهزيمة ثقيلة من إنجلترا بنتيجة 6-1 في الجولة الثانية وكان قد خسر من بلجيكا
بثلاثية نظيفة ليودع البطولة بعد تلقيه 9 أهداف خلال المونديال، ويريد تحقيق فوز
تاريخي على تونس وتودع البطولة بشكل مثالي.
التشكيل المتوقع
لمباراة تونس وبنما:
منتخب تونس:
"أيمن
المثلوثي، حمدي النقاز، أسامة الحدادي، يوهان بن علوان، ياسين مرياح، إلياس صخري،
فخر الدين بن يوسف، فرجاني ساسي، أنيس البدري، سيف الدين خاوي، وهبي خزري".
منتخب بنما:
"خايمي
بينيدو، رومان توريس، فيديل إسكوبار، لويس أوفايي، أدولفو ماتشادو، جابرييل جوميز،
بلاس بيريز، خوسيه لويس رودريجيز، إدجار بارسيناس، ريكاردو أفيلا، أنيبال
جودوي".
موعد مباراة تونس
وبنما: تقام مباراة بنما
وتونس على ملعب "موردوفيا أرينا"، اليوم الخميس والموافق 28 يونيو 2018،
في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت تونس والثامنة بتوقيت مدينة القاهرة
والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة. القنوات الناقلة
لمباراة تونس وبنما: تنقل مواجهة تونس
وبنما عبر البث المباشر على شبكة قنوات "بي إن سبورت ماكس 1 و2" المشفرة
بالإضافة إلى فضائية "تي آر تي 1" التركية التي تنقل اللقاء مجانًا. كما يمكنكم
مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم وتغطية ميتميزة لمباراة
تونس وبنما عبر موقع الفجر الرياضي.
موعد مباراة تونس
وبنما:
تقام مباراة بنما
وتونس على ملعب "موردوفيا أرينا"، اليوم الخميس والموافق 28 يونيو 2018،
في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت تونس والثامنة بتوقيت مدينة القاهرة
والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة
لمباراة تونس وبنما:
تنقل مواجهة تونس
وبنما عبر البث المباشر على شبكة قنوات "بي إن سبورت ماكس 1 و2" المشفرة
بالإضافة إلى فضائية "تي آر تي 1" التركية التي تنقل اللقاء مجانًا.
كما يمكنكم
مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم وتغطية ميتميزة لمباراة
تونس وبنما عبر موقع الفجر الرياضي.