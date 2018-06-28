أمير طعيمة:"مجدي عبد الغني اتخانق في نص الليل عشان طقم المنتخب"

علق الشاعر أمير طعيمة، على رد فعل مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال المؤتمر الذى عقده هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية اليوم، لشرح ملابسات إخفاق الفراعنة فى مونديال روسيا والذى قال فيه: "أنا مش حرامى".

حيث كتب "طعيمة" عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "سؤال برئ: هو كابتن مجدى عبد الغني راح و عمل مشكلة فى نص الليل عشان ياخد طقم المنتخب ليه ؟ اذا كان ما لبسش لبس المنتخب لا فى المدرجات و لا حتى فى الملعب..ده لو شايله عشان العيد, الماتشات كانت فى العيد !!!!!".