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تفاصيل مباراة تونس وبنما في المونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:47 ص
تفاصيل مباراة تونس وبنما في المونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
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منى العوضي
 

 

يرغب منتخب تونس في ترك ذكرى جيدة له في مونديال روسيا بعد تأكد مغادرته البطولة بعد الخسارة من إنجلترا وبلجيكا في أول جولتين من مرحلة المجموعات بكأس العالم.

 

ويلتقي منتخب تونس بنظيره بنما، اليوم الخميس، في إطار الجولة الثالة والأخيرة من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم.

 

ويستضيف ملعب "موردوفيا أرينا" مباراة تونس وبنما، اليوم الخميس والموافق 28 يونيو 2018، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت تونس والثامنة بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية.

 

ومن المقرر أن تُذاع مواجهة تونس وبنما عبر البث المباشر على شبكة قنوات "بي إن سبورت ماكس 1 و2" المشفرة بالإضافة إلى قناة "تي آر تي 1" التركية التي تنقل اللقاء بشكل مجاني.

 

ويمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.

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