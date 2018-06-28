موعد مباراة تونس وبنما في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر





يسعى منتخب تونس إلى ختام مشواره في بطولة كأس العالم بشكل مثالي من خلال تحقيق نتيجة إيجابية على بنما في إطار مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة بالمونديال.





تقام مباراة تونس وبنما على ملعب "موردوفيا أرينا"، اليوم الخميس والموافق 28 يونيو 2018، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية.





خسر منتخب تونس من إنجلترا في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف ثم هُزمت من المنتخب البلجيكي بخمسة أهداف ويريد ختام مبارياته في المونديال بالفوز على بنما ومغادرة البطولة وفي حوزته 3 نقاط.





تلقى منتخب بنما هزيمة ثقيلة من إنجلترا بـ 6 أهداف وخسرت من بلجيكا بثلاثية نظيفة ويسعى نجوم بنما إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالنسبة لهم بالفز على تونس وخطف أول ثلاث نقاط في تاريخهم.





ومن المنتظر أن تنقل مباراة تونس وبنما عبر البث المباشر على شبكة قنوات "بي إن سبورت ماكس 1 و2" المشفرة بالإضافة إلى قناة "تي آر تي 1" التركية.





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