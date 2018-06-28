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تفاصيل مباراة اليابان وبولندا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:34 ص
تفاصيل مباراة اليابان وبولندا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
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أحمد عصام
 

 

يلتقي منتخب اليابان، مع منتخب بولندا، يوم الخميس 28-6-2018 في الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-

 

- بين سبورت Max 1 HD.

 

وتضم المجموعة الثامنة مع منتخبي اليابان وبولندا، منتخب السنغال الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب كولومبيا الذي يعتمد علي لعب الكرات السريعة.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم علي موقع الفجر الرياضي.

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