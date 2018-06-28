تفاصيل مباراة اليابان وبولندا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب اليابان، مع منتخب بولندا، يوم الخميس 28-6-2018 في الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-

- بين سبورت Max 1 HD.

وتضم المجموعة الثامنة مع منتخبي اليابان وبولندا، منتخب السنغال الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب كولومبيا الذي يعتمد علي لعب الكرات السريعة.

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