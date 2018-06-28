افتتاح كرسي أبي القاسم الشابي للشعر العربي يوم الجمعة 29 جوان بمدينة الثقافة

سيتم افتتاح كرسي أبي القاسم الشابي للشعر العربي في حفل رسمي ينتظم مساء يوم الجمعة 29 جوان الجاري بقاعة السينما بمدينة الثقافة بالعاصمة وذلك تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.





ويعد كرسي أبي القاسم الشابي للشعر العربي مبادرة أطلقتها مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية وقد أورد الموقع الرسمي لهذه المؤسسة لصاحبها الشاعر الكويتي عبد العزير سعود البابطين "أن اهتمام المؤسسة بالشاعر أبي القاسم الشابي نابع عن عمق الأثر الذي تركه هذا الشاعر في نفوس الشعوب وقد سبق للمؤسسة أن أقامت دورة بإسمه في شهر أكتوبر سنة 1994".





وستقام خلال الحفل الذي سينتظم احتفاء بهذا الحدث أمسية شعرية بمشاركة شعراء من تونس وهم فوزية العلوي ومنصف الوهايبي وآدم فتحي ومعز العكايشي وجمال الصليعي ومبروك السياري، ومن الوطن العربي وهم عبد العزيز سعود البابطين (الكويت) وسالم الرميضي (الكويت) وعائشة السيفي (سلطنة عمان) وعلاء جانب (مصر) وسميرة فرجي (المغرب) وعمر عناز (العراق) وابتسام الصمادي (سوريا)، وسيقدم كل شاعر مختارات من أفضل قصيدة أو أفضل مقاطع شعرية من رصيده.





وستتضمن الأنشطة المقبلة لكرسي أبي القاسم الشابي حسب الموقع الرسمي لمؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية، العديد من التظاهرات الثقافية كالأمسيات والندوات والورشات حول اللغة العربية وعلم العروض الشعري، فضلا عن إهداء المؤسسة مجموعة من الكتب الأدبية لمدينة الثقافة.





ويذكر أن مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية تعد مؤسسة ثقافية خاصة غير ربحية تعنى بالشعر دون سواه من الأجناس الأدبية، وقد تم إحداثها سنة 1989 بمبادرة من الشاعر الكويتي عبد العزيز سعود البابطين ومقرها الكويت ولها مكاتب في القاهرة وعمان وتونس.