إنتخاب سمير ماجول عضوا للمكتب التنفيذي للغرفة التجارية العربية الفرنسية

تم انتخاب رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، عضوا للمكتب التنفيذي للغرفة التجارية العربية الفرنسية وذلك خلال أشغال الجلسة العامة العادية لمجلس إدارة الغرفة التي انعقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة الفرنسية باريس.





وللتذكير فقد تم تأسيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية سنة 1970. وهي جمعية مختلطة ومتعادلة التمثيل هدفها تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الصناعي والمالي والسياحي والزراعي بين صنَاع القرار الإقتصادي في فرنسا و البلاد العربية.



