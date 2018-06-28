منتجو الحليب يطالبون بالزيادة في سعر اللتر من الحليب





يطالب مربو الأبقار الحلوب باقرار زيادة في سعر اللتر الواحد من الحليب ب224 مليما لتغطية التكلفة على انتاج الحليب في تونس، وفق ما كشف عنه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ناصر عمدوني.





وأضاف عمدوني في تصريح لـ(وات) الأربعاء، على هامش مشاركته في حفل اطلاق التقرير السادس لمنظمة العمل العربي، أن مطالبة مربي الأبقار بالترفيع في أسعار الحليب تهدف الى تغطية نفقات الانتاج دون تكبد خسائر .





وأوضح، "أن سعر اللتر الواحد من الحليب سيرتفع الى 1340 مليما في حال استجابة الحكومة لمطالب المنتجين"، مشيرا، الى أن وفدا من المنظمة الفلاحية كان التقى يوم 21 جوان الجاري وزراء الفلاحة والتجارة والصناعة وعرض مطالب المهنيين."





وأرجع ظاهرة نقص العرض للحليب في الأسواق الى انخفاض قطيع الأبقار بنسبة قدرت ب 30 بالمائة بالمقارنة مع العام الماضي





و تراجع المخزون من 50 مليونا الى مليون لتر فقط وتفاقم الذبح العشوائي للقطيع والتهريب.





وتوقع المسؤول "غياب الانتاج المحلي من الحليب بداية من شهر أوت اذا ما استمر ما وصفه بالاختلال الحالي في منظومة الانتاج"،مشيرا " الى أن وزارة التجارة هددت باللجوء الى توريد الحليب من خارج البلاد ، وفق تصريحه.





وسيترتب عن اجراء توريد الحليب حسب العمدوني، تسجيل كلفة للتر الواحد من الحليب ب 1800 مليما، على أن يتم ترويجه ب1900 مليما للمستهلك التونسي."



