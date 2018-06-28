محمد الناصر يلتقي نظيره في أثينا ويبحث مع الرئيس اليوناني "علاقات الشراكة ومجالات التعاون الثنائي"

تناول اللقاء الذي جمع اليوم الأربعاء رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، برئيس الجمهورية اليونانية پروكوپيس پا?لوپولوس في قصر الرئاسة بأثينا، "سبل تطوير علاقات الشراكة التونسية اليونانية في مختلف المجالات والسعي المتواصل إلى دفع التعاون الثنائي على جميع الأصعدة".





ونوّه الناصر، وفق بلاغ للمجلس، ب"بوادر انفراج الأزمة الإقتصادية باليونان والعمل الدؤوب والمتواصل من قيادة البلاد لتجاوزها"، مشيرا إلى أن تونس "قطعت أشواطا هامة في مسارها الديمقراطي، وقد ساهم البرلمان في تعزيزه، عبر المصادقة على عديد القوانين الهامة الضامنة للحقوق والحريات والمحدثة للمؤسسات الدستورية، على غرار المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء".





وتناولت المحادثة في جانب أخر منها، "إمكانيات تعزيز التعاون الإقتصادي بين الدولتين والعمل على تطوير العلاقات البرلمانية التي من شأنها أن تساهم في دعم التعاون الإقتصادي وتشجيع المستثمرين على إيجاد فرص استثمار جديدة وبعث مشاريع في إطار الشراكة بين البلدين".





ومن جهته، عبّر الرئيس اليوناني عن "إعجابه بنجاح التجربة الديمقراطية التونسية التي تعتبر نموذجا يحتذى في المنطقة"، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.





وعلى صعيد آخر أجرى رئيس البرلمان، خلال هذه الزيارة، محادثة مع نظيره اليوناني، نيكولاس فوتسيس، تم أثناءها "استعراض أهم القوانين والتشريعات التي صادق عليها البرلمان التونسي، منذ انطلاق المدة النيابية، والعمل المتواصل على تنزيل أحكام الدستور، عبر تفعيل مبادئ التمييز الإيجابي، من خلال تنظيم جلسات الحوار الخاصة بالجهات لمتابعة تنفيذ المشاريع".





وتطرّق الناصر بالمناسبة إلى "المشاريع التي تم العمل عليها لتعزيز انفتاح البرلمان على المجتمع المدني والتأسيس لقيم ونظم الديمقراطية التشاركية"، مبرزا "أهمية الدبلوملسية البرلمانية في دعم وتعزيز الشراكة بين الدول، بهدف فتح آفاق ومجالات أرحب للتعاون".





كما تناول اللقاء "تركيز مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية اليونانية والتأكيد على تفعيل دورها وأنشطتها، بما يخدم مصلحة البلدين".





أما رئيس البرلمان اليوناني فقد تعرض، من ناحيته، إلى "نجاح الخطوات المنجزة في تركيز المسار الديمقراطي التونسي، والدور الذي يلعبه مجلس النواب"، مشيرا إلى "نجاح تونس في تحقيق الإستقرار في المنطقة، باعتبارها مثالا يحتذى في نجاح الإنتقال السياسي وفي إجراء انتخابات نزيهة وشفافة".



