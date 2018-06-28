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حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد: "قرار الحكومة المتعلق بعقد المجالس الجهوية ارتجالي ومحاولة لتلميع صورتها"

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:24 ص
حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد: قرار الحكومة المتعلق بعقد المجالس الجهوية ارتجالي ومحاولة لتلميع صورتها
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محمد وليد الجموسي
 

 قال حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، "إن قرار الحكومة المستعجل بعقد مجالس جهوية ممتازة، في يوم واحد وفي كل الولايات، بدعوى متابعة المشاريع العمومية المعطلة، يعد قرارا ارتجاليا يتنزل في إطار محاولة الحكومة تلميع صورتها والتمويه على فشلها وانعدام نشاطها وجديتها في التعامل مع ملف التنمية خاصة في الجهات المهمشة".

وأرجع الوطد الموحد، في بيان له ، "تعطيل إنجاز المشاريع العمومية وتعطل تمويل الإستثمار، إلى السياسة العامة للحكومة الخاضعة للإملاءات الأجنبية وللعجز المستمر في الميزانية وتفشي الفساد في المؤسسات والصفقات العمومية".

واعتبر الحزب في بيانه، أن "المهمة الرئيسية للحكومة اليوم، تكمن في التعاطي الجدي والدستوري مع الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، بعيدا عن أساليب المناورة والهروب إلى الأمام".

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