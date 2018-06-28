موعد مباراة السنغال وكولومبيا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر





يسعي متتخب السنغال، ومنتخب كولومبيا، في الفوز بالمواجهة التي ستجمع بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم في روسيا.





وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات بي إن سبورت Max HD الرياضية.





وتضم المجموعة الثامنة مع منتخبي السنغال وكولومبيا، منتخب بولندا الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب اليابان الذي يعتمد علي لعب الكرات السريعة.





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