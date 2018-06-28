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موعد مباراة اليابان وبولندا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:17 ص
موعد مباراة اليابان وبولندا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
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أحمد عصام
 

 

يسعي متتخب اليابان، ومنتخب بولندا، في الفوز بالمواجهة التي ستجمع بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم في روسيا.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات بي إن سبورت Max HD الرياضية.

 

وتضم المجموعة الثامنة مع منتخبي اليابان وبولندا، منتخب السنغال الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب كولومبيا الذي يعتمد علي لعب الكرات السريعة.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم علي موقع الفجر الرياضي.

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