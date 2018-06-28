خاص.. العجان يقترب من صفوف المقاصة

اقترب السوري مؤيد العجان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من اللعب ضمن صفوف مصر المقاصة خلال الموسم المقبل.

وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر داخل الفريق الفيومي، أن أحد وكلاء اللاعبين قام بعرض خدمات العجان، على الجهاز الفني للفريق الفيومي للحصول على خدماته بعد اقترابه من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وخرج العجان، من حسابات ناديه وبات قريب من الرحيل، عقب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بإحدى مباريات الدوري العام الماضي.

وأشار المصدر، أن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الفيومي، أبدى ترحيبه الشديد بالتعاقد مع اللاعب، في ظل رغبته بتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل، لتحقيق مركز متقدم بالدوري العام والعودة للمشاركات الإفريقية.