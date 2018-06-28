اليوم.. مهرجان بيروت الدولي "Biaf" يُكرم حكيم في دورة عمر الشريف
الخميس 28/يونيو/2018 - 03:04 ص
الفجر الفني
اختارت إدارة مهرجان بيروت الدولى "biaf" المطرب حكيم لتكريمه فى الدورة التاسعة من المهرجان، والتى تحمل اسم النجم العالمى عمر الشريف، فى الاحتفالية الكبرى، التى تقام برعاية رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى بساحة النجمة اليوم الخميس ببيروت، وسط الشخصيات العالمية فى مختلف مجالات الحياة.
ويختار مهرجان بيروت "biaf" اسماء استطاعت أن تحقق طفرة فى مجالات الفنون والسياسة والموسيقى والمالية والإعلام حول العالم وحققت شهرة عالمية.
ومن المقرر أن يكرم المهرجان عددا من النجوم العرب وعلى رأسهم اللبنانى وائل كفورى ومواطنته هيفاء وهبى، والإعلامية اللبنانية ماغى فرح وآخرين، المطربة المصرية مصرية، الممثلة اللبنانية كارين رزق الله والممثل اللبنانى بديع أبو شقرا.