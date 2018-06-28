اليوم.. مهرجان بيروت الدولي "Biaf" يُكرم حكيم في دورة عمر الشريف

اختارت إدارة مهرجان بيروت الدولى "biaf" المطرب حكيم لتكريمه فى الدورة التاسعة من المهرجان، والتى تحمل اسم النجم العالمى عمر الشريف، فى الاحتفالية الكبرى، التى تقام برعاية رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى بساحة النجمة اليوم الخميس ببيروت، وسط الشخصيات العالمية فى مختلف مجالات الحياة.



