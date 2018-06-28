نائب: "اللاعيبة باعوا نفسهم بخمس آلاف دولار"



وأضاف "الزياتي" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الأربعاء، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الاتحاد أعترف بالفيديوهات التي صورها اللاعبين لأنفسهم في غرفهم، وباعوها للقنوات الفضائية، معقبا: "اللاعيبة باعوا نفسهم بخمس آلاف دولار".



وتابع عضو مجلس النواب، أنه إذا كان ذلك قد حدث بعملهم فهو كارثة، وإذا كان ليس بعلمهم فهو كارثة أكبر، وأيضا واقعة سعد سمير غير الأخلاقية التي قالوا أنهم وقعوا عليه عقوبات وهذا لم يحدث.

قال رضوان الزياتي، وكيل لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، إن اتحاد الكرة أدان نفسه وقدم أدلة إدانته بالمؤتمر الذي حاول فيه تبرئة نفسه، لأنه اعترف بجميع الوقائع التي حدثت في المونديال.