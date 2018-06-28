عرض فيلم "122" لـ طارق لطفي في عيد الأضحى المقبل

استقر صناع فيلم "122" بطولة الفنان طارق لطفى، على موسم عيد الأضحى المقبل، لعرضه فى دور العرض السينمائى، من تأليف صلاح الجهينى، ومن إخراج العراقى ياسر الياسرى فى أولى تجاربه الإخراجية فى مصر.





وفى السياق ذاته انتهى مخرج العمل من المونتاج والمكساج من الفيلم نهائيا، وأصبح جاهزا للعرض مباشرة، ويبحث فريق العمل تسجيل أغنية دعائية للفيلم من أجل الترويج له عبر السوشيال ميديا والفضائيات.





ويشهد الفيلم عودة الفنان طارق لطفى للسينما بعد فترة ابتعاد بلغت 9 سنوات منذ أن قدم فيلم "أزمة شرف" مع غادة عبد الرازق وأحمد فهمى، فضلا عن أنه يشهد التجربة الإخراجية الأولى للعراقى ياسر الياسرى فى مصر، والفيلم يشارك فى بطولته كعدد كبير من الفنانين الشباب منهم جيهان خليل وأسماء جلال ومحمود حجازى، من تأليف صلاح الجهينى.