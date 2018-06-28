جريمة ترعب مصر.. رجل وطفل في براميل مخللات

تعكف أجهزة الأمن المصرية على كشف ملابسات جريمة بشعة وقعت أحداثها في منطقة روض الفرج شمال العاصمة القاهرة وأثارت الرعب في المنطقة.





وتلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغاً بالعثور على جثتين لرجل يبدو أنه في العقد الخامس من العمر، وطفل في العقد الثاني، ملقتين في براميل "طرشي" داخل معمل لتصنيع المخللات بالمنطقة، بحسب "العربية نت".





وتبذل أجهزة الأمن جهوداً مكثفة لكشف غموض الحادث، ودوافع الجريمة، وتحديد هوية الضحيتين، خاصة أن ملامح جثتيهما مشوهة، ما يرجح أن الحادث وقع منذ فترة، مما أدى للتشوه تحت تأثير الأملاح الشديدة في براميل "الطرشي".



