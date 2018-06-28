يلا شوت | مشاهدة مباراة السنغال وكولومبيا | رابط الاسطورة الان | كورة لايف
الخميس 28/يونيو/2018 - 02:47 ص
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة يلا شوت | مشاهدة مباراة السنغال وكولومبيا | رابط الاسطورة الان | كورة لايف, رابط يلا شوت مباراة السنغال وكولومبيا اليوم بث مباشر، شاهد مباراة السنغال وكولومبيا | بث مباشر الاسطورة الان | السنغال وكولومبيا | ، بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال وكولومبيا الخميس 28-6-2018 في كأس العالم، رابط مباراة السنغال وكولومبيا في بطولة كأس العالم روسيا 2018، مشاهدة مباراة السنغال وكولومبيا بث مباشر يوم الخميس 28-6-2018 في مواجهة بطولة كأس العالم روسيا 2018، مشاهدة مباراة السنغال وكولومبيا | السنغال واوروجواي اليوم .
“رابط يلا شوت” HD مشاهدة مباراة السنغال وكولومبيا بث مباشر اونلاين يوتيوب كأس العالم مشاهدة مباراة السنغال وكولومبيا بث مباشر لحظة بلحظة , مشاهدة مباراة السنغال و منتخب كولومبيا مباشر اليوم 28-6-2018 في مونديال 2018.
بث مباشر الاسطورة الان، رابط مباراة السنغال وكولومبيا في بطولة كأس العالم كولومبيا 2018، مشاهدة مباراة السنغال وكولومبيا بث مباشر يوم الخميس 28-6-2018 في مواجهة بطولة كأس العالم روسيا 2018، مشاهدة مباراة السنغال وكولومبيا.
معلومات عن مشاهدة السنغال وكولومبيا اليوم السنغال Vs كولمبيا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1 + بي إن 4k، الملعب : سامارا أرينا، المعلقين : جواد بدة (بي إن ماكس 1) + حسن العيدروس (بي إن 4k) .
موعد مباراة السنغال وكولومبيا؟
5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
4:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
5:00 مساءاً بتوقيت العراق .
4:00 مساءاً بتوقيت السودان .
5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
3:00 مساءاً بتوقيت تونس .
3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
2:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
5:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
5:00 مساءاً بتوقيت قطر.
2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
أي قنوات تبث اللقاء؟
تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 و beIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.
شاهد مباراة السنغال وكولومبيا يوتيوب بدن تقطيع من هنا ..
المزيد عن: يلا شوت مباراة السنغال موعد مباراة السنغال وكولومبيا مشاهدة مباراة كولومبيا اليوم مشاهدة مباراة كولومبيا مشاهدة مباراة السنغال وكولومبيا مباراة السنغال وكولومبيا بث مباشر مباراة السنغال وكولومبيا كولومبيا كورة لايف كورة ستار كورة اون يلان رابط الاسطورة مباراة السنغال وكولومبيا بي ان ماكس 1 بث مباشر يوتيوب بث مباشر مباراة السنغال وكولومبيا بث مباشر مباراة السنغال بث مباشر السنغال وكولومبيا يلا شوت بث حي اليوم بث حي LiveHD7 بث حي HD كورة لايف