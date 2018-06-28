سينما ساقية الصاوي تستقبل مشروعات تخرج إعلام بني سويف (صور)

استضاف قسم السينما، بساقية الصاوي، 7 مشروعات طلابية، لقسمي إذاعة والتليفزيون، وعلاقات عامة وإعلان، جامعة بني سويف.





وكشف محمد عبدالله مدير قسم السينما بالساقية، عن فتح باب مهرجان الأفلام الوثائقية والتسجيلية يوم 1 يوليو، في دورته الرابعة عشر والتي يمكن كافة الطلاب من المشاركة بأعمالهم.





وأشاد عبدالله، بالتعاون المثمر مع جامعة بني سويف، والآداء المشرف الذي اعتاد أن يقدمه.





من جانبها قالت أماني ألبرت، وكيل الكلية لشئون الطلاب، إن ساقية الصاوي، تحضتن دوما المواهب الطلابية، وتقدر دورهم الفعال في إنتاج مواد تلفزيونية تهدف لخدمة المجتمع.





ووجهت ألبرت الشكر لحسن الزَواوي، الخبير الإعلامي، علي التسهيلات التي قدمها لطلاب بني سويف، للوصول إلى الساقية وعرض المشروعات.





وشارك بالحفل، افلام البرديات الخمس، بوفسيا، الشكمجية، أرض منسية، Be A Brand ،اشرتوكي، صاحب السعادة، 37 ساعة.