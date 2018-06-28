ياسر أيوب: أشعر أن ذكاء أبو ريدة خانه.. وأطالب الجبلاية بالاستقالة

طالب الناقد الرياضي ياسر أيوب، اتحاد الكرة بتقديم استقالته حفاظًا على مستقبل الكرة المصرية، وذلك بعد اخفاق المنتخب في مونديال روسيا.

قال أيوب، خلال تصريحات لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "لأول مرة من 20 عامًا أشعر أن ذكاء رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة خانه، كان الأفضل الاعتذار عما حدث من تجاوزات في روسيا".

تابع حديثه: "هل يعقل عدم وجود أي أخطاء للاتحاد والمنتخب رغم هذا الفشل الكبير؟ ما حققه الثلاثي كوريا واليابان والسنغال كشف حجم اخفاق المنتخب الوطني".

كما أكد "أيوب" أن منتخب مصر وجد دعم ومساندة من الرئيس والإعلام كما أن الجماهير تغاضوا عن الكثير من السلبيات حتى ينجح في تجربته بمونديال روسيا.

وأضاف: "إقامة أسر اللاعبين معهم في مكان واحد سابقة فريدة، إيهاب لهيطة مدير المنتخب مطالب بكشف ما حدث في روسيا، وتبادلنا التهنئة بعد إعلان نتيجة القرعة ووقوعنا مع أوروجواي وروسيا والسعودية".

واصل: "أجد نفسي الآن وبعد مرور 28 سنة مُدين بالاعتذار لجيل 1990، كما إني أحترم الحضري لتصميمه على اللعب في كأس العالم في هذه السن".

وأشار إلى أن أعضاء اتحاد الكرة يجب عليهم تقديم استقالاتهم لو كانوا حريصين على مستقبل الكرة المصرية، ولا توجد أي جهة قادرة على حل اتحاد الكرة لعدم وجود مخالفات مالية.

كما أشاد "أيوب" بمنح مصر صوتها للمغرب في التصويت على مونديال 2026 رغم تهديدات دونالد ترامب.