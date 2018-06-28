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عميد إعلام بني سويف: شبابنا مبدع وندعمهم في كل مكان

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:42 ص
عميد إعلام بني سويف: شبابنا مبدع وندعمهم في كل مكان
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محمد هاني
 

قال الدكتور محمد زين، عميد كلية الإعلام جامعة بني سويف، إن مشاركة الكلية بعرض مشروعات تخرج طلاب قسمي إذاعة وتلفزيون وعلاقات عامة وإعلان، بسينما ساقية الصاوي، جاء انطلاقا من حرص الكلية علي إعطاء فرص لطلابها، حتي تظهر مواهبهم للنور.


وأضاف زين، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، ان مستوي إنتاج طلاب كلية الإعلام، على درجة عالية من الجودة، ويحتاجون فقط الى فرصة للظهور وعرض اعمالهم على نطاق واسع، و.من هنا كان حرصنا على دعمهم وتشجيعهم ولن يتوقف الامر عند.ذلك بل سندعمهم فى كل مكان وسنكون معهم فى كل المحافل والمناسبات الممكنة.


ووجه عميد الكلية الشكر لاماني البرت استاذ الإعلام ووكيلة الكلية، علي جهدها المبذول في خدمة الطلاب، والدكتور حسن الزواوي، وجميع أعضاء هيئة التدريس، علي أخلاصهم وتفانيهم في العمل.

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