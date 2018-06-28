مدير قسم السينما بساقية الصاوي: الجيل القادم سيقدم لمصر الكثير

قال محمد عبدالله مدير قسم السينما بساقية الصاوي، إن تسليط الضوء على مشاريع تخرج طلاب الإعلام و عرضها بالساقية يهدف الي اكتشاف أكبر عدد من المواهب، الذي سيقدم الكثير لمصر.





واوضح عبدالله، خلال عرض مشروعات تخرج كلية الإعلام جامعة بني سويف، أنة يعمل علي الوصول إلى أكبر عدد من طلاب الإعلام في مصر و لكن الأمر ليس بالسهل نظرا لصعوبة بعض التصاريح و لكن الأمور تسير بشكل جيد.





وتابع مسئول السينما بالساقية، أن الأنشطة الثقافية للساقية، َستصل قريبا الي كل محافظات مصر، لتكافؤ الفرص بين الشباب، خاصةرفي صعيد مصر.