مدافع الأهرام الجديد يتعرض للإصابة ويبلغ ناديه بالعودة للإمارات

تعرض عمر الميداني مدافع المنتخب السوري الأول لكرة القدم والمنضم حديثًا إلى صفوف الأهرام سبورت، للإصابة خلال معسكر منتخب بلاده المقام بالنمسا، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأسيوية.

وخرج اللاعب من مران بلاده قبل مباراة ناكازاكي الياباني أمس الأربعاء، مصابًا بالتواء في الكاحل، لم يستطع من خلاله المشاركة بالمباراة.

وخاطب الميداني، فريقه الجديد بأنه يستعد للعودة إلى الإمارات لتلقي العلاج وإجراء بعض الفحوصات، بالإضافة إلى الانتهاء من جميع متعلقاته هناك والانضمام للتدريبات بداية من الإسبوع المقبل.

وكان منتخب سوريا، حقق فوزًا على ناكازاكي أحد فرق الدوري الياباني، بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بالنمسا، تحضيرًا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأسيوية.

وأعلن نادي الأهرام سبورت، في وقت سابق عن التعاقد مع السوري عمر الميداني مدافع فريق حتا الإماراتي، بداية من الموسم المقبل.