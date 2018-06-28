شوبير يكشف تفاصيل أزمة تذاكر المنتخب في المونديال





كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة في أزمة التذاكر التي حدثت خلال مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس العالم والمقامة في الفترة الحالية بروسيا.





قال شوبير، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية صدى البلد: "موضع التذاكر كبير جدًا فهناك حد أقصى بـ 750 ألف دولار أي ما يوازي 250 ألف دولار في كل مباراة، في مباراة روسيا التذاكر نفذت لأن معروف أن فيها إقبال وحضور".





تابع: "التذاكر جميعها جاءت لمصر وسافر البعض لحضور اجتماع ثم سافروا لبيع التذاكر رغم أن الأسهل كان وضعها على الإنترنت".





أضاف: "البعض اشترى تذاكر كثيرة لمباراة روسيا من داخل الاتحاد واشتروا من التذاكر الرخيصة والتي كان ثمنها 105 دولار وباعوها بأرقام أعلى بكثير، فنفذت عن آخرها تذاكر مواجهة روسيا".





أكمل: "يتبقى تذاكر مباراتي أوروجواي والسعودية وتم بيع عدد قليل منها، فيتبقى 200 ألف دولار أو 250 ألف دولار، رغم أن هناك خدمة من اللجنة المنظمة تتيح بيع التذاكر كلها مقابل عمولة 10%".



