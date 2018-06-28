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مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه بمياه النيل في بني سويف

الخميس 28/يونيو/2018 - 04:30 ص
مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه بمياه النيل في بني سويف
أرشيفية
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احمد فتحى الدسوقي
 
لقي شاب فى العقد الثالث من العمر، مصرعه غرقًا، اليوم الأربعاء، أثناء استحمامه فى مياه نهر النيل بمدينة بني سويف، فى محاولة منه للهرب من حرارة الجو.

تلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني سويف، بتلقيه بلاغًا من بغرق "مصطفى ربيع سيد" 24 عامًا، مقيم قرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف، أثناء إستحمامه فى مياه نهر النيل.

وانتقلت قوة من مركز الشرطة رفقة قوات الإنقاذ النهري، التى تمكنت من إنتشال الجثة ونقلتها سيارة الإسعاف لمشرحة مستشفي بني سويف العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.
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