كواليس عودة سوما للساحة الغنائية

قالت المطربة سوما، إنها مستعدة من أجل مفاجأة جمهورها بالعودة لنشاطها الغنائي بشكل أكبر خلال الفترة القادمة بعدما غابت مؤخراً بسبب ظروف حالت دون غنائها، أبرزها العملية التي تعرضت لها فى أحبالها الصوتية.





وكشفت سوما عن تحضيرها حالياً لأغنية سينجل تطرحها قريباً، بعدها تجهز من أجل ألبوم غنائي تعمل عليه، كما أكدت علي رفضها فكرة الاكتفاء بالسينجلات مثلما يقوم أغلب المطربين حالياً، وذلك لإيمانها بأهمية وقيمة الألبوم الغنائى للمطرب وللساحة الغنائية لذا لا ينبغى إهمال العمل عليه.