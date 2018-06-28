ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كرستايتش: أهنئ البرازيل على الفوز وكنا الأفضل في الشوط الأول

الخميس 28/يونيو/2018 - 01:48 ص
كرستايتش: أهنئ البرازيل على الفوز وكنا الأفضل في الشوط الأول
طباعة
ريهام عبد المحسن
 

هنأ ملادن كرستاييتش المدير الفني لصربيا البرازيل عقب فوزها عليهم بثنائية نظيفة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا، كما أكد أنهم كانوا الأفضل في الشوط الأول. 

وقال كرستايتش في تصريحات صحفية : "أعتقد أننا كنا الأفضل في الشوط الأول، وبغض النظر عن الهدف البرازيلي الذي يؤشر لجودة اللاعبين في تلك اللحظات. حاولنا المجازفة في الشوط الثاني وأتيحت لنا فرص عديدة ولكن لمن نسجل. أريد أن أهنئ الفريق البرازيلي على الجهود المخلصة التي قدمها لاعبوه في المباراة. أمام لاعبين مثل هؤلاء يجب أن تكون مركزا طيلة وقت اللعب وإلا ستتم معاقبتك. ليس الآن فقط، ولكن قبل البطولة البرازيل كانت من المرشحين للقب".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السنغال
-
x
16:00
-
كولومبيا
اليابان
-
x
16:00
-
بولندا
بنما
-
x
20:00
-
تونس
إنجلترا
-
x
20:00
-
بلجيكا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/28/2018 2:10:07 AM