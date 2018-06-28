كرستايتش: أهنئ البرازيل على الفوز وكنا الأفضل في الشوط الأول





هنأ ملادن كرستاييتش المدير الفني لصربيا البرازيل عقب فوزها عليهم بثنائية نظيفة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا، كما أكد أنهم كانوا الأفضل في الشوط الأول.





وقال كرستايتش في تصريحات صحفية : "أعتقد أننا كنا الأفضل في الشوط الأول، وبغض النظر عن الهدف البرازيلي الذي يؤشر لجودة اللاعبين في تلك اللحظات. حاولنا المجازفة في الشوط الثاني وأتيحت لنا فرص عديدة ولكن لمن نسجل. أريد أن أهنئ الفريق البرازيلي على الجهود المخلصة التي قدمها لاعبوه في المباراة. أمام لاعبين مثل هؤلاء يجب أن تكون مركزا طيلة وقت اللعب وإلا ستتم معاقبتك. ليس الآن فقط، ولكن قبل البطولة البرازيل كانت من المرشحين للقب".