شوبير: حصيلة مؤتمر الجبلاية ضعيفة ومهينة وغير مقنعة

وجه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، انتقادات حادة لاتحاد الكرة مؤكدًا أنه لم يوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه حقيقة بعد الأزمات التي حدثت للمنتخب قبل وبعد مونديال روسيا.

قال شوبير، خلال برنامجه المذاع على فضائية صدى البلد: "الملايين كانوا في انتظار المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس إدارة اتحاد الكرة، كانت هناك تغطية غير مسبوقة للمؤتمر من وسائل إعلام محلية ودولية".

أضاف: "المؤتمر لم يقدم إجابات وافية للرأي العام عن أسباب اخفاق المنتخب في مونديال روسيا، لا يختلف أحد على توفير اتحاد الكرة كل متطلبات المنتخب قبل المونديال".

تابع حديثه: "الاستياء والحزن ظهرا على وجه صلاح قبل وأثناء وبعد لقاء مصر الأخير في المونديال، صلاح أصبح أيقونة مصرية والحفاظ عليها واجب وطني، وأزمته صاحبها لوغريتمات تحتاج لتفسير واضح".

كما يرى "شوبير" أن الفوضى والانفلات كانا واضحين بقوة في معسكر المنتخب في روسيا، والتصوير داخل غرف اللاعبين تعتبر كارثة تحتاج لمعاقبة من تسبب فيها.

وأردف: "المشاركة في كأس العالم تحتاج لتركيز شديد للغاية، يُحسب لشيكابالا عدم إثارته لأي مشكلة رغم عدم مشاركته على الإطلاق، ولكنه كان يستحق المشاركة في جزء من لقاء السعودية الأخير تكريما له".