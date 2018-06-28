تعادل تلا مع منتخب أشمون استعدادا للقسم الثاني





تعادل فريق مركز شباب تلا مع منتخب أشمون بهدف لكل منهما خلال المباراة الودية التي أقيمت على ملعب تلا استعدادا لدوري القسم الثاني.





وشارك أشمون الذي قادة فنيا إبراهيم السحرب خلال اللقاء ببعض العناصر أمثال حسين رضا، محمد حمدى وفرج العصاميصى ورمضان تكة وحماده جمعه وحسن شوقى وريعو و عبد العزيز هجينه وأيمن سكر.





وفي المقابل دفع محمد اسماعيل مدرب تلا ببعض اللاعبين أمثال سعيد المشد، وأحمد لطفي، ومحمد رحرح، وباسم شوقي، وسعيد أبو الخير، وعدد من اللاعبين تحت الإختبار.





تقدم حسن شوقي لأشمون، في الشوط الثاني، قبل أن يتعادل باسم شوقي لتلا بعدما لمست الكرة قدم مدافع أشمون قبل أن تسكن المرمى.





وشهد اللقاء إهدار ركلة جزاء لتلا عن طريق اللاعب سعيد المشد تصدى لها حسين رضا حارس أشمون، وأدار اللقاء تحيكيماً فايز زيدان.



