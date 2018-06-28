ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

واعظة بـ"الأوقاف": بداية عمل الواعظات كان إما بالتطوع أو الأجندات الخاصة

الخميس 28/يونيو/2018 - 01:56 ص
واعظة بـالأوقاف: بداية عمل الواعظات كان إما بالتطوع أو الأجندات الخاصة
الدكتورة يمنى أبو النصر
طباعة
نعيم يوسف
 
قالت الدكتورة يمنى أبو النصر، واعظة بوزارة الأوقاف، إن بداية عمل الواعظات في المساجد، كان إما بالتطوع، أو الأجندات الخاصة، حيث كانت الواعظة تبث أي أفكار دون إشراف عليها من الوزارة، أو توجيه.

وأضافت "أبو النصر"، في لقاء مع برنامج ما وراء الحدث، المذاع على قناة Extra News الفضائية، الأربعاء، أن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بدأ في تفعيل دور الواعظات، وتم عمل اختبارات لهم لكي يتأكدوا من الفكر الذي يبث.

وتابعت الواعظة الدينية، أنهم يعملون منذ عامين بإشراف وزارة الأوقاف وتحت مظلتها.
المزيد عن: وزير الأوقاف وزارة واعظات الأوقاف
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السنغال
-
x
16:00
-
كولومبيا
اليابان
-
x
16:00
-
بولندا
بنما
-
x
20:00
-
تونس
إنجلترا
-
x
20:00
-
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/28/2018 2:10:07 AM