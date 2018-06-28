واعظة بـ"الأوقاف": بداية عمل الواعظات كان إما بالتطوع أو الأجندات الخاصة



وأضافت "أبو النصر"، في لقاء مع برنامج ما وراء الحدث، المذاع على قناة Extra News الفضائية، الأربعاء، أن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بدأ في تفعيل دور الواعظات، وتم عمل اختبارات لهم لكي يتأكدوا من الفكر الذي يبث.





وتابعت الواعظة الدينية، أنهم يعملون منذ عامين بإشراف وزارة الأوقاف وتحت مظلتها.

قالت الدكتورة يمنى أبو النصر، واعظة بوزارة الأوقاف، إن بداية عمل الواعظات في المساجد، كان إما بالتطوع، أو الأجندات الخاصة، حيث كانت الواعظة تبث أي أفكار دون إشراف عليها من الوزارة، أو توجيه.