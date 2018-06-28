رسميا.. كابرال مديرا فنيا لفريق منية سمنود

أعلن نادي منية سمنود الرياضي برئاسة أحمد الإمام عن تولي فتحي السيد "كابرال" مدرب الشمس السابق مديرا فنيا للفريق الأول.

وصرح السيد بأنه من المقرر بدء الفريق فترة الإعداد يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرا، إستعدادا لدوري القسم الثالث الذي يشارك فيه بعد هبوطه رسميا من دوري القسم الثاني الموسم الماضي مع فريقي كوم حمادة وبني عبيد.

وسيواجه فريق منية سمنود نظيره شباب الأمير في أفتتحاية الدوري ، والموافق يوم 11/8.

وسبق لكابرال الصعود بنادي الشمس لدوري القسم الثاني من قبل، كما تم تعين هيثم البليسي مديرا فنيا لفريق 97، وطارق فاروق لفريق 2003.