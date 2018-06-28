بني عبيد يتعاقد مع جوكر بهتيم

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني عبيد على توقيع اللاعب هشام وهب لاعب بهتيم لمدة موسمين استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

ويجد وهب اللعب في مركز الهاف المهاجم، وفي نصف الملعب، وسبق لة اللعب في كفر الشيخ، والجونة، وبهتيم، قبل التوقيع لفريقة الحالي.

ويمتلك اللاعب - مواليد 95 - مهارة فائقة في الجانب الهجومي، حيث يمتاز بالرشاقة والسرعه، وحضر توقيعه لبني عبيد كلاً من تامر عبد الحميد المدير الفني، وأحمد كمال وكيل اللاعبين، ومجلس إدارة بني عبيد.