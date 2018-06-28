وكيلة إعلام بني سويف: نعمل باستراتيجية مختلفة عن باقي الكليات في مصر

قالت أماني ألبرت وكيلة كلية الإعلام جامعة بني سويف لشئون الطلاب، علي هامش تواجدها بساقية الصاوي إن إعلام بني سويف حديثة العهد بين باقي كليات الإعلام و لكن الاستراتيجية المختلفة هي التي تميزها عن الجميع ، حيث ان الكلية لا تعتمد علي الجانب النظري فقط بل تعمل علي إعداد اشخاص جاهزة لسوق العمل أيضا.





وأضافت ألبرت علي هامش تواجدها مع طلاب الإعلام، خلال عرض مشروعات تخرج قسمي علاقات عامة وإذاعة وتلفزيون، بساقية الصاوي، أن رئيس جامعة بني سويف، وعميد كلية الإعلام يتبعا سياسة حديثة في تطوير النظام التعليمي، خاصة أن تصبح كلية الإعلام منبعا لتوريد شباب مؤهلين لسوق العمل، علي كافة المستويات، مشددة على أن الإبداع في الجوانب النظرية لا يكفي، في ظل التطور السريع الذي يشهده المجال الصحفي والإعلامي.