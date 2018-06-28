رئاسة البعثة المصرية تقرر ترحيل عمر عصر من دورة البحر الأبيض

اتخذت قيادة بعثة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط قراراً تربوياً بايقاف اللاعب عمر عصر من فريق تنس الطاولة بعد ان وصل اليها معلومات وتوصية بالايقاف من السيد محمد نور عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة واداري فريق تنس الطاولة بالدورة نتيجة ما بدر من اللاعب اثناء مباراة عمر مع لاعب من تركيا - حيث تفوه اللاعب بعبارات مسيئة للوطن وأعرب عن عدم رغبته في تمثيل مصر بأسلوب غير لائق

وتم عرض المذكرة بمقترح الإيقاف من خلال الدكتور علاء مشرف (ممثل الاتحاد الدولي لتنس الطاولة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية) على كل من رئيس اللجنة الأولمبية المهندس هشام حطب ورئيس البعثة المصرية المهندس هشام نصر وتم الاتصال بالسيد معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة وعلى الفور تم اتخاذ قرار الإيقاف والترحيل باجماع المسؤولين المذكورين مع ابلاغ اللجنة المنظمة بعدم استكمال اللاعب عمر عصر سائر مبارياته في البطولة وجاري حاليا تغيير موعد عودته

جدير بالذكر ان اللاعب عمر عصر هو المصنف الاول على البطولة وحامل لقب البطولة السابقة في مسابقة فردي الرجال ولكن ذلك لم يغير من القرار التربوي والحازم ليعلم اللاعب وكل من حضر او انتقل الى مسامعه الواقعة ان تمثيل مصر شرف ليس قبله او بعده شرف وعلى من لا يفهم ذلك ان يتحمل عاقبة إساءته للوطن