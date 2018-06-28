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بنك مصر يمنح مليون و400 ألف جنيه لدعم المستشفى الجامعي بسوهاج

الخميس 28/يونيو/2018 - 04:04 ص
بنك مصر يمنح مليون و400 ألف جنيه لدعم المستشفى الجامعي بسوهاج
الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم
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أبورية حسين
 
صرح الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، بأن الجامعة حصلت على تمويل بمبلغ مليون و400 ألف من بنك مصر، وذلك لشراء 7 ماكينات غسيل كلوي لمرضى الفشل الكلوي بوحدة الكلى الصناعي بالمستشفى الجامعي.

وأضاف، أن ذلك يأتي في إطار جهود الجامعة في توفير خدمة طبية متميزة وتحسين أداء وحدة الكلى الصناعي لخدمة مرضى الفشل الكلوي بالمحافظة ومحافظات صعيد مصر المجاورة.

وقال الدكتور علي طه القرياتي، أستاذ أمراض الكلى ورئيس وحدة الكلى الصناعي بالمستشفى، إن الوحدة تخدم قطاعًا كبيرًا من مرضى الكلى على مستوى الصعيد، موضحا أنه بعد تلقي هذا الدعم ستحتوي الوحدة على 45 ماكينة غسيل كلوي.

وأوضح القرياتي، أن الوحدة يتردد عليها من 20 إلى 25 حالة طوارئ يوميا، ومن 10 إلى 15 حالة غسيل يومي، كما يوجد ما يقرب من 210 مريض يجرون عملية الغسيل الكلوي ثلاث مرات في الأسبوع بصفة دائمة ودورية.
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