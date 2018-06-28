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عاجل.. الزمالك يقترب من التعاقد مع مدرب أجنبي جديد

الخميس 28/يونيو/2018 - 12:53 ص
عاجل.. الزمالك يقترب من التعاقد مع مدرب أجنبي جديد
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منى العوضي
 

أوضح الإعلامي أحمد شوبير أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر أن يتعاقد مع مدرب أجنبي جديد لتدريب القلعة البيضاء بدايةً من الموسم المقبل.


قال شوبير خلال برنامجه المذاع على فضائية صدى البلد: "نادي الزمالك في طريقه للتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل".


تابع: "تم عرض عدد من المدربين على نادي الزمالك والمجلس لديه الرغبة في التعاقد مع الأوروجواني خورخي دا سيلفا أو البرازيلي جورجينيو".


كما أضاف: "الزمالك عرض على خالد جلال الاستمرار في الجهاز كمدرب عام للفريق".

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