سكينة فؤاد: اختناق الإبداع أخطر من اختناق أجنة الرحم

قالت الكاتبة سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، إن أي أديب يعرف معنى الإبداع، معقبة: "اختناق الإبداع أخطر من اختناق أجنة الرحم، لأنه يطلق الروح ويكون العالم الذي نحلم به".



وأضافت "فؤاد"، خلال حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أنها قابلت بعض الشباب المحب للبلد في ثورة 25 يناير، وفرحت بسبب معرفتهم بها، قائلين: "دي ليلة القبض على فاطمة"، فردت قائلة: "دي ليلة الإفراج عن مصر".



