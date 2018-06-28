مجدي عبدالغني: "من حقي أعمل برنامج رامز ده أكل عيش.. أنا شخصية عامة"
الخميس 28/يونيو/2018 - 01:23 ص
كساب أحمد
قال الكابتن مجدي عبد الغني، عضو اتحاد كرة القدم، إنه شارك في برنامج "رامز" بصفته الشخصية، وليس بصفته عضوًا في اتحاد الكرة، معقبًا: "أنا من حقي أعمل البرنامج رامز، ده أكل عيش".
وتابع "عبدالغني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء: "أعمل برنامج مقالب مسلسل، اعمل اللي أنا عايز أعمله، أنا شخصية عامة"، لافتًا إلى أن حُزن الناس من أداء المنتخب يرجع إلى أن طموحها كان عاليًا في المونديال.
وتابع "عبدالغني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء: "أعمل برنامج مقالب مسلسل، اعمل اللي أنا عايز أعمله، أنا شخصية عامة"، لافتًا إلى أن حُزن الناس من أداء المنتخب يرجع إلى أن طموحها كان عاليًا في المونديال.