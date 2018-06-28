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مجدي عبدالغني: "من حقي أعمل برنامج رامز ده أكل عيش.. أنا شخصية عامة"

الخميس 28/يونيو/2018 - 01:23 ص
مجدي عبدالغني: من حقي أعمل برنامج رامز ده أكل عيش.. أنا شخصية عامة
مجدي عبد الغني
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كساب أحمد
 
قال الكابتن مجدي عبد الغني، عضو اتحاد كرة القدم، إنه شارك في برنامج "رامز" بصفته الشخصية، وليس بصفته عضوًا في اتحاد الكرة، معقبًا: "أنا من حقي أعمل البرنامج رامز، ده أكل عيش".

وتابع "عبدالغني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء: "أعمل برنامج مقالب مسلسل، اعمل اللي أنا عايز أعمله، أنا شخصية عامة"، لافتًا إلى أن حُزن الناس من أداء المنتخب يرجع إلى أن طموحها كان عاليًا في المونديال.
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