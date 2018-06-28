رئيس اتحاد الكونغو فو : منتخب الشباب يستعد بقوة لدورة الألعاب الأفريقية بالجزائر
يواصل منتخب مصر للكونغو فو للشباب، استعدادته للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها في يوليو المقبل بدولة الجزائر.
ومن جانبه قال العميد محمد عاشور رئيس الاتحاد المصري للكونغو فو، إن المنتخب بدأ منذ شهر، معسكرا مغلقا بالمركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية، واللاعبون واللاعبات في تدريبات مستمرة، ويأملون في تمثيل مصر بشكل مشرف وتحقيق نتائج طيبة في دورة الألعاب الافريقية.
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع "الفجر" أن المعسكر يهدف للإرتقاء بالنواحي البدنية للاعبيين، بجانب التركيز على الجانب الفني، وتنفيذ مهارات اللعبة بمستوى عال.
وعما أثير عن وجود مشكلة خاصة باستبعاد اللاعبه مريم أسامه من البعثة المشاركة، بعد اختيارها لمعسكر المنتخب، أوضح أنه عند اختيار اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الافريقية للشباب والمقرر إقامتها في يوليو المقبل بالجزائر، كان الأساس والمعيار الوحيد هو الكفاءة، وقام الجهاز الفني باختيار اللاعبة عايده سمير كلاعبة أساسية، علي أن تكون زميلتها مريم أسامه اللاعبة الإحتياطية لها، وبالفعل تم تسجيلهم علي السيستم بهذه الصفة، أثناء تسجيل لاعبي المنتخب المشاركين في الدورة.
وتابع أنه أثناء المعسكر أصيبت اللاعبة الأساسية عايده، وبدأ المدير الفني للفريق في تجهيز مريم ومحاولة رفع مستواها، وفي نفس الوقت بدأت عايده في العلاج وبدأت تتحسن.
وأكد عاشور أنه حاول وضع إسم مريم لكن الوقت لم يسمح، حيث تم إغلاق السيستم، ولا يمكن تغيير أسماء اللاعبين الآن، ومن ناحية أخري عملنا مباريات لتجربة اللاعبتين والوقوف علي مستواهم، فظهرت اللاعبة الأساسية عايده سمير، بمستوي جيد جدا يؤهلها للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للكونغو فو إلي أنه كمسؤول عن اللعبة وراعي للاعبين واللاعبات ويهمه صالحهم جميعا، حاول التخفيف عن مريم ورفع روحها المعنوية، بسبب حزنها لعدم اختيارها للمشاركة في البطولة، فقام أثناء اجتماعه مع اللاعبين، بالثناء عليها، وقرر استمرارها في المعسكر والتدريب مع زملائها.