رئيس اتحاد الكونغو فو : منتخب الشباب يستعد بقوة لدورة الألعاب الأفريقية بالجزائر

يواصل منتخب مصر للكونغو فو للشباب، استعدادته للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها في يوليو المقبل بدولة الجزائر.





ومن جانبه قال العميد محمد عاشور رئيس الاتحاد المصري للكونغو فو، إن المنتخب بدأ منذ شهر، معسكرا مغلقا بالمركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية، واللاعبون واللاعبات في تدريبات مستمرة، ويأملون في تمثيل مصر بشكل مشرف وتحقيق نتائج طيبة في دورة الألعاب الافريقية.



وأضاف في تصريحات خاصة لموقع "الفجر" أن المعسكر يهدف للإرتقاء بالنواحي البدنية للاعبيين، بجانب التركيز على الجانب الفني، وتنفيذ مهارات اللعبة بمستوى عال.



