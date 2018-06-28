أبرز أخبار التوك شو الأربعاء 27/6/2018: مزايا بنزين 87 وهجوم على اتحاد الكرة
الخميس 28/يونيو/2018 - 04:39 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - نعيم يوسف - ندى محمد - كساب أحمد - جهاد جمال
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"الإسكان": طرح 120 ألف وحدة سكنية جديدة بالمدن
قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزير مصطفى مدبولي أعلن الاستعداد للإعلان عن طرح الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الإجتماعي بإجمالي 120 ألف وحدة سكنية في مدن تشهد إقبال كبير في الحجز مثل اكتوبر وبدر والعاشر من رمضان.
نائب وزير البترول الأسبق يكشف مزايا بنزين 87 البديل لـ80
قال المهندس مدحت يوسف، نائب وزير البترول الأسبق، إن بنزين 87 التى قررت وزارة البترول طرحه بدلًا من بنزين 80 ذو جودة أعلى ويعمل على تحسين كفاءة محرك السيارة، ويطيل فترة عمر السيارة لقلة الشوائب به.
وائل الإبراشي يشن هجومًا على اتحاد الكرة.. ويصف رئيسه بـ"أبو خيبة"
انتقد الإعلامي وائل الإبراشي، اتحاد كرة القدم بعد رفضه تقديم استقالته بسبب صفر المونديال، قائلًا: "اتحاد الخزي والعار بدلًا من أن يستقيل بيعايرنا بالوصول إلى كأس العالم".
منشد "الخمورجية": ذكر الخمرة في المسجد ليس عيبًا.. والمقصود أننا مساطيل في حب النبي
علق المنشد الديني طارق عبد الرحمن، على وصفه للمصريين بـ"الخمورجية والحشاشين" أثناء ابتهاله داخل أحد المساجد، قائلًا: "ذكر الخمرة في المسجد ليس عيبًا، لأن المقصود بها أننا مساطيل في حب النبي".
رئيس شركة "سيكو": أطلقنا أول تابلت مصري.. وطرحه في الأسواق الأسبوع المقبل
قال المهندس محمد سالم، رئيس شركة "سيكو مصر"، إنهم أطلقوا أول تابلت صنع في مصر اليوم، معلنًا عن أنه سيتم طرحه بالأسواق بداية من منتصف الأسبوع المقبل.
البرلمان: تفعيل طلبات إحاطة ولجان تقصي حقائق لمحاسبة المخطئين في كأس العالم
أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن سيتم تفعيل طلبات إحاطة وتقصي حقائق لمحاسبة المخطئين، وإيضاح ما حدث للشعب المصري.
أحمد موسى: محمد صلاح يتعرض لحملة تشويه رهيبة من قبل "الإخوان"
قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللاعب محمد صلاح يتعرض لحملة تشويه وكراهية رهيبة من قبل الإخوان مع وسائل الإعلام الإنجليزية.
مرتضى منصور: تشكيلة المنتخب مجاملة وكيد نسا.. وكوبر "عقيم"
قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك،: "نصف التشكيلة كانت مجاملة للنادي الأهلي والنصف الثاني كان كيد نسا، مستكملًا، لم تكن هناك مقومات نجاح".
سكرتير شعبة الصيدليات: "أكيد هتحصل زيادة لأسعار الأدوية"
قال الدكتور حاتم بدوي، سكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية: "أكيد هتحصل زيادة لأسعار الأدوية"، مستكملًا: تكلفة الانتاج ارتفعت على المصنع بسبب ثبات هامش الربح، منوهًا بإن بعض الأدوية زادت بشكل تدريجي في الفترة الماضية.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"الإسكان": طرح 120 ألف وحدة سكنية جديدة بالمدن
قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزير مصطفى مدبولي أعلن الاستعداد للإعلان عن طرح الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الإجتماعي بإجمالي 120 ألف وحدة سكنية في مدن تشهد إقبال كبير في الحجز مثل اكتوبر وبدر والعاشر من رمضان.
نائب وزير البترول الأسبق يكشف مزايا بنزين 87 البديل لـ80
قال المهندس مدحت يوسف، نائب وزير البترول الأسبق، إن بنزين 87 التى قررت وزارة البترول طرحه بدلًا من بنزين 80 ذو جودة أعلى ويعمل على تحسين كفاءة محرك السيارة، ويطيل فترة عمر السيارة لقلة الشوائب به.
وائل الإبراشي يشن هجومًا على اتحاد الكرة.. ويصف رئيسه بـ"أبو خيبة"
انتقد الإعلامي وائل الإبراشي، اتحاد كرة القدم بعد رفضه تقديم استقالته بسبب صفر المونديال، قائلًا: "اتحاد الخزي والعار بدلًا من أن يستقيل بيعايرنا بالوصول إلى كأس العالم".
منشد "الخمورجية": ذكر الخمرة في المسجد ليس عيبًا.. والمقصود أننا مساطيل في حب النبي
علق المنشد الديني طارق عبد الرحمن، على وصفه للمصريين بـ"الخمورجية والحشاشين" أثناء ابتهاله داخل أحد المساجد، قائلًا: "ذكر الخمرة في المسجد ليس عيبًا، لأن المقصود بها أننا مساطيل في حب النبي".
رئيس شركة "سيكو": أطلقنا أول تابلت مصري.. وطرحه في الأسواق الأسبوع المقبل
قال المهندس محمد سالم، رئيس شركة "سيكو مصر"، إنهم أطلقوا أول تابلت صنع في مصر اليوم، معلنًا عن أنه سيتم طرحه بالأسواق بداية من منتصف الأسبوع المقبل.
البرلمان: تفعيل طلبات إحاطة ولجان تقصي حقائق لمحاسبة المخطئين في كأس العالم
أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن سيتم تفعيل طلبات إحاطة وتقصي حقائق لمحاسبة المخطئين، وإيضاح ما حدث للشعب المصري.
أحمد موسى: محمد صلاح يتعرض لحملة تشويه رهيبة من قبل "الإخوان"
قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللاعب محمد صلاح يتعرض لحملة تشويه وكراهية رهيبة من قبل الإخوان مع وسائل الإعلام الإنجليزية.
مرتضى منصور: تشكيلة المنتخب مجاملة وكيد نسا.. وكوبر "عقيم"
قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك،: "نصف التشكيلة كانت مجاملة للنادي الأهلي والنصف الثاني كان كيد نسا، مستكملًا، لم تكن هناك مقومات نجاح".
سكرتير شعبة الصيدليات: "أكيد هتحصل زيادة لأسعار الأدوية"
قال الدكتور حاتم بدوي، سكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية: "أكيد هتحصل زيادة لأسعار الأدوية"، مستكملًا: تكلفة الانتاج ارتفعت على المصنع بسبب ثبات هامش الربح، منوهًا بإن بعض الأدوية زادت بشكل تدريجي في الفترة الماضية.
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