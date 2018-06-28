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مجدي عبدالغني: "الكابتن عبدالرحيم عنده ساعة ربنا خده فيها.. ولم يمت من الحزن لصفر المونديال"

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:36 ص
مجدي عبدالغني: الكابتن عبدالرحيم عنده ساعة ربنا خده فيها.. ولم يمت من الحزن لصفر المونديال
مجدي عبد الغني
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كساب أحمد
 
علق الكابتن مجدي عبد الغني، على وفاة الكابتن عبد الرحيم محمد بسبب تأثره بخسارة المنتخب الوطني أمام السعودية، قائلًا: "مش لازم نحمل الموت أكبر من حجمه، الراجل عنده ساعة ربنا خده فيها، لم يمت من الحزن".

وأضاف "عبد الغني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، أنه غير مسؤول عن مشاركة لاعبي المنتخب في برنامج "رامز"، معقبًا: "أنا كان ليه دور في البرنامج وعملته وخلاص".
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