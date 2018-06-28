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شوبير: طارق حامد انضم لنادي الأهرام

الخميس 28/يونيو/2018 - 12:22 ص
شوبير: طارق حامد انضم لنادي الأهرام
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منى العوضي
 

أكد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، أن طارق حامد نجم وسط الزمالك قد انضم إلى نادي الأهرام "الأسيوطي سابقًا".


قال شوبير، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية صدى البلد: "نادي الأهرام تعاقد مع لاعب الزمالك طارق حامد".


كما أضاف: "سيتم الإعلان عن كافة التعاقدات والجهاز المعاون للمدرب البرازيلي الذي سيتولى تدريب الفريق في الفترة المقبلة في المؤتمر الصحفي للنادي".


جدير بالذكر فأن نادي الأهرام يعقد مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على كورنيش النيل للكشف عن خططه المستقبلية.

المزيد عن: كورة طارق حامد شوبير رياضة
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