شوبير: طارق حامد انضم لنادي الأهرام

أكد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، أن طارق حامد نجم وسط الزمالك قد انضم إلى نادي الأهرام "الأسيوطي سابقًا".





قال شوبير، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية صدى البلد: "نادي الأهرام تعاقد مع لاعب الزمالك طارق حامد".



