باولينهو: لست مهتمًا بالحصول علي جائزة أفضل لاعب.. ولن أعلق علي توديع ألمانيا للمونديال





أكد باولينهو نجم وسط منتخب البرازيل، أن الاهم بالنسبة له هو تحقيق الفوز والتأهل، وأنه لا يهمه إذا كان الأفضل في المباراة أم لا، ولا يظهر قلقًا بهذا الشأن.





وقال باولينيو خلال المؤتمر الصحفي للمنتخب البرازيلي بعد الفوز على صربيا بهدفين نظيفين: "‏اهتمامي كله حول مساعدة الفريق واعطي كل ما لدي من أجل مصلحة الفريق وشيئاً فشيئاً سنحقق اهدافنا".





وبسؤاله: ‏اليوم أقصيت ألمانيا, هل هذا يذكرك بالـ 7-1 بما أنك لعبت تلك المباراة مع سيلفا ؟

رد باولينهو قائلاً: "ليس لدي شيئ لأقوله".





وأضاف: "‏ربما عليكم تغيير معتقداتكم. باولينهو يلعب بشكل جيد فقط اذا سجل لكن هذا امر خاطئ, وظيفتي ليست تسجيل الاهداف لكن اسعى لتقديم كل ما لدي عندما العب".



