برلماني سابق: القانون لا يسمح بطلاق المسحيين مهما كانت الأسباب



وأضاف رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية مساء الأربعاء، أنه منذ فترة القانون القديم في اللائحة 38 كان يسمح للأرثوذكس بالطلاق في حالات الضرر، مثل الضرب والتعذيب، مشيرًا إلى أن هذه اللائحة تم تعديلها.



وتابع أن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يسمح بالطلاق في المسيحية مهما وصلت درجة تعذيب الزوج لزوجته ومهما كانت الأسباب، لافتًا إلى أن القانون المطبق الآن التعديل الآخير للقانون ولم يصدر في الأمر جديد.



قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب السابق، إن هناك مشكلة في قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للزواج والطلاق.