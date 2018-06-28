مستشار الرئيس الأسبق: المصريون مستعدون للاستغناء عن الطعام مقابل استمرار الوطن



ولفتت إلى ضرورة استكمال ثورة 30 يونيو بتحقيق العدالة الاجتماعية وتشريع قوانين تنهي شرعية الفساد، مشيرة إلى أن انتشار الفساد يرجع إلى أننا ندلل الفساد.



قالت الكاتبة سكينة فؤاد، مستشار الرئيس الأسبق، إن المصريين خرجوا إلى الشارع في 30 يونيو بسبب الخوف من قيام جماعة الإخوان بتغير هويته وبيع أرضه، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان كانت تصف الوطن بحفنة تراب.وأضافت "فؤاد"، خلال حوارها ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن 25 يناير كانت ثورة حقيقية، ولكن هذا لا ينفي وجود مؤامرات خارجية لاستغلال الثورة لإنهاك مصر، ونشر الفوضى بالمنطقة لإعادة ترتيب المنطقة.وأشارت إلى أن المصريين مستعدون للاستغناء عن الطعام حتى يستمر هذا الوطن العزيز، مشيرة إلى أن الشعب المصري يعلم بأن رفع الأسعار الآن سببه ميراث قديم.