بومبيو: كوريا الشمالية لا تزال تهديداً نووياً
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:59 م
خاطر عبادة
أكدّ وزير الخارجية مايك بومبيو، الأربعاء أنّ كوريا الشمالية لا تزال تشكل تهديدًا نووياً، وهو ما يتناقض بشكل مباشر مع ادعاءات الرئيس دونالد ترامب بعد توقيعه اتفاق سنغافورة مع كيم جونج أون.
وقال بومبيو، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ، إنّ ترامب "يقصد" أن يقول إن الولايات المتحدة "قلصّت" التهديد النووى لكوريا الشمالية، عندما كتب على موقع تويتر، مطلع الشهر الجارى، أنه"لم يعد هناك تهديد نووى من كوريا الشمالية".
وقال بومبيو، وفقًا لصحيفة "ذى هيل"، "واثق مما كان ينوى فعله، لقد قلصّنا التهديد، ولا أعتقد أن هناك أى شك حول ذلك".
وتأتى تصريحات بومبيو بعد ساعات من ورود
تقارير إعلامية أمريكية عن التقاط الأقمار الصناعية صوراً لاستمرار تطوير المنشآت
النووية فى مواقع الأبحاث النووية بكوريا الشمالية.
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