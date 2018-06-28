حالة الطقس اليوم الخميس 28/6/2018 في مصر والدول العربية

نقدم لكم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الخميس 28/6/2018 ، حيث أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.









حالة الطقس اليوم الخميس 28/6/2018 في مصر:





أعلن خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بالقاهرة العظمى 37 والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 والصغرى 22 .







حالة الطقس اليوم الخميس 28/6/2018 في الاردن:





تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية في النهارظن كما تسود أجواء حارة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتبدأ درجات الحرارة انخفاضها التدريجي والملموس بدءاً من ساعات المساء في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة. مُثيرة للغبار والأتربة في المناطق الصحراوية.







حالة الطقس اليوم الخميس 28/6/2018 في خليج العقبة:





تكون الرياح شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة، حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، كما تكون درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية. تنخفض درجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية في الليل، لتصبح الأجواء لطيفة إجمالاً مع ارتفاع في نسب الرطوبة، وظهور تدريجي للسحب المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.







حالة الطقس اليوم الخميس 28/6/2018 في فلسطين:



