إعلامية وشقيقة فنانة شهيرة تتمنى الزواج من عمرو دياب بدلا من دينا الشربيني (فيديو)

عرضت قناة برنامج "القاهرة اليوم" عبر موقعها على اليوتيوب مقطعًا من فقرة "قعدة ستات" تناول زواج الفنان عمرو دياب المرتقب من الفنانة دينا الشربيني.





ودار النقاش في الفقرة حول الجدل الذي أثارته أخبار زواج عمرو دياب ودينا الشربيني، والاهتمام الهائل بالموضوع، وكيف أن عمرو دياب لم يظهر مشرقًا بنفس الدرجة، رغم زواجه مرتين في السابق، وأيضا عن حسد الفتيات لدينا الشربيني، التي سيغني لها عمرو دياب طوال الوقت.





كما أظهر الفيديو تمني الإعلامية مروة صبري شقيقة الفنانة الشهيرة عبير صبري الزواج من عمرو دياب، بدلًا من الفنانة دينا الشربيني بقولها "ياليتني من برج الحوت".



